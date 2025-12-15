大型画面に表示された通販サイトの値引きセールの広告＝11月、北京（共同）【北京共同】中国国家統計局が15日発表した11月の主要統計によると、消費動向を示す小売売上高は前年同月比で1.3％増加した。10月から1.6ポイントの大幅鈍化となった。伸び率の縮小は6カ月連続。11月は「独身の日」にちなんだ大型セールの本番を迎えたが、効果は限定的だった。工業生産の伸び率は0.1ポイント鈍化の4.8％となり、低水準が続いた。