福岡県八女市の西日本短大付属高校が、強豪の野球部の西村慎太郎監督を解任していたことが分かった。高校が15日、明らかにした。就業規則違反があったとしている。詳しい内容は不明。西村氏は2003年に監督に就き、一度退任した後、21年から再び監督を務めていた。現在も教諭として勤務しているという。野球部は春夏の甲子園に、今夏まで3回連続で出場している。