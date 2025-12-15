【ジャカルタ＝作田総輝、カイロ＝西田道成】オーストラリア最大都市シドニーのボンダイビーチで１４日午後７時（日本時間午後５時）前、２人組の男による銃乱射事件が発生した。地元警察によると、１５人が死亡し、約４０人が負傷した。容疑者の１人は死亡し、もう１人は重傷を負い、拘束された。現場周辺ではユダヤ教の行事が開かれており、警察はユダヤ系住民を狙ったテロと断定し、捜査している。在シドニー日本総領事館に