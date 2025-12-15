14日に最終回を迎えた俳優横浜流星（29）主演のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の期間平均視聴率が15日、ビデオリサーチから発表された。期間平均世帯視聴率は9・5％で、前年放送の吉高由里子主演「光る君へ」の10・7％を下回り、歴代ワースト2位となった。最終回の世帯平均視聴率は9・5％、個人平均視聴率は5・3％。全48話の期間平均視聴率は世帯9・5％、個人5・5％。番組最高はいずれも1月5日の初回で、世帯12・6％