高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第56回）が15日に放送され、トキ（高石）が寺の住職（伊武雅刀）からの提案に静かに歓喜すると、ネット上には「顔に出てるよww」「怪談好きがダダ漏れ」「表情最高」といった声が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』怪談好きを告白するか迷うトキ（高石あかり）ヘブン（トミー・バストウ）は連日