「おでん」によく合う「おでん大根」の収穫が、三重県伊勢市で最盛期を迎えています。 【写真を見る】出汁が染み込みやすく煮崩れしにくい その名も“おでん大根” 収穫最盛期 ｢雨が良い感じに降り 最高に美味しい出来」 三重･伊勢市 「おでん大根」は出汁が染み込みやすく煮崩れしにくいなど、おでんに合うことからその名が付けられました。 伊勢市では10年前から栽培が始まり、現在18軒の農家がおでん大根を育てています。こ