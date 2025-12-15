G1香港カップ、馬群が直線に向かったところでコースに人影競馬の香港国際競走が14日、沙田（シャティン）競馬場で行われた。G1の香港カップ（芝2000メートル）では日本馬も2頭出走する中、レース中のコースに乱入する人物が出現。地元紙は「迅速な判断で危機は回避」と、取り押さえたスターターの行動を称えている。スタンド前のコースに、乱入者が現れたのは馬群が最後の直線に向かったタイミングだ。ラチを潜り抜けたのか、