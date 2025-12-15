鹿児島県霧島市の伊達醸造直営レストラン「伊達商店」より、名物の黒酢を使った新しいご当地麺料理「壺そば」が展開されています。2025年11月7日にグランドオープンした同店で、12月1日より提供が開始された看板メニューです。 伊達商店「壺そば」 販売開始日：2025年12月1日価格：1,020円(税込)店舗所在地：鹿児島県霧島市福山町福山2731営業時間：11:00〜15:30(L.O 15:00)定休日：日曜 雄大な桜島を望む錦