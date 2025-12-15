日本のファッションの中心地である東京・原宿。雨が降る14日も多くの外国人観光客がビニールで包装されたショッピングバッグを持って街を歩いていた。ある有名ファッションビンテージショップの前で会ったポルトガル人は「400ユーロ（約7万3139円）程度する有名ブランドのパンツをビンテージショップで探したが、未使用の製品を100ユーロに満たない価格で買った。日本の中古品販売店はポルトガルとは比較にならないほど管理がしっ