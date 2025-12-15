茨城県下妻市は、子育て世代の移住・定住促進を目的とした包括的な子育て支援策を展開しています。妊娠期から就学前まで切れ目のないサポート体制を構築し、市独自の上乗せ支援や英語教育の充実により、安心して子どもを育てられる環境づくりを推進しています。 下妻市「子育て支援策」 実施自治体：茨城県下妻市主な支援内容：経済的支援、保育料軽減、医療費助成、英語教育の推進など人口：41,107人(2025年10月1