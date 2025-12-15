山東省済南市で試験中の自動運転レベル４のバス車内。（１１月４日撮影、徳州＝新華社記者／蕭海川）【新華社済南12月15日】中国山東省済南市でバス運転手として22年のキャリアを持つ丁平順（てい・へいじゅん）さんは現在、自動運転レベル4のバス最後列のモニタリング席に座り、タブレット端末を手に、車内のディスプレーにリアルタイムで表示される変化する道路状況を目で追う役割を担っている。「一般のバスの運転手から自動