深夜のログハウスで妻を刺殺し放火、生後6カ月の娘まで川に遺棄したネパール人夫――2008年に北海道で起きた事件は、単なる夫婦間トラブルではない。現場に残された血痕や粉ミルク缶が示したのは“二重生活”と暴力、そしてネパールでの驚くべき過去だった。事件の概要を、文庫『戦後日本の凶悪犯罪』（宝島社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ&#