俳優・竹内涼真（32）の妹でタレント・たけうちほのか（28）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。“髪バッサリ”でロング→ボブヘアに大胆イメチェンしたことを報告した。【写真】「2025年おわるし！心機一転！バッサリ！」ロング→肩上ボブに大胆イメチェンしたたけうちほのか「FrenchBobに。最後にボブにしたの7.8年前かな。大切に育ててもらった髪の毛は根本さんに切ってもらいました」と久々に“大胆カット”に挑戦