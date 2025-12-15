〈「あんな残虐な殺し方ができる人間は何者なのか」被害者は顔がパンパンに腫れた状態で横たわっていた⋯出稼ぎネパール人が「妻と生後6カ月の娘」を殺害したナゾ（2008年・北海道の凶悪事件）〉から続く日本とネパールに妻子を持つ二重生活の末、北海道で妻と生後6カ月の娘を殺害したネパール人男性。その生い立ち、隠された家族、暴力の連鎖--取材で浮かび上がった“歪んだ素顔”を追う。犯人のその後を、文庫『戦後日本