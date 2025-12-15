◇ドイツ1部第14節バイエルン・ミュンヘン2―2マインツ（2025年12月14日ミュンヘン）バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝がホームのマインツ戦で右中足骨の負傷から復帰以降、初めてとなる先発入りを果たした。11月22日のフライブルク戦で長期離脱からの戦列復帰を果たし、以後は公式戦4試合に途中出場。クラブでの先発は昨シーズンの3月8日ボーフム戦以来で、281日ぶりとなった。チームは前半29分に先制も、前半追加