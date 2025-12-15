ホテイフーズコーポレーションは、イチビキ「献立いろいろみそ」とコラボしたやきとり缶詰「やきとり 献立いろいろみそ味」を発売した。国産鶏肉を炭火でていねいに焼き上げ、「献立いろいろみそ」を使用した濃厚な甘さの味噌だれで仕上げた。豆みそ特有のコクのある味わいに、鰹と昆布の旨味を効かせた名古屋ならではの濃厚な甘さが特長。香ばしく焼き上げたホテイのやきとりと絶妙なハーモニーを奏で、お酒のおつまみやご飯