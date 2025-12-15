にんべんは12月1日、三代目たいめいけんとの大型コラボレーション企画を始めた。「＃だしと洋食」をテーマに、インスタグラムライブ、SNS投稿キャンペーン、2026年3月開催の特別料理教室まで、約4か月にわたるコラボ企画を展開する。東京・日本橋を拠点とする両社ならではの体験、鰹節やだしの新たな可能性、食の新しい楽しみ方を提案する。両社は、12月2日にインスタグラムライブを実施。三代目たいめいけんの茂出木浩司シェ