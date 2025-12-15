エバラ食品工業は11月30日、川崎フロンターレのホームスタジアムであるUvanceとどろきスタジアム by fujitsuで行われた同社の冠試合「エバラ食品エキサイトマッチ」で、元祖ニュータンタンメン本舗が監修した「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」を数量限定で発売。「エバラ食品エキサイトマッチ」で販売するコラボレーション商品は今年で3度目。昨年初めて販売された「プチッとうどんプラス ニュータンタンメン