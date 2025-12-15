ピーチ・アビエーションは、アプリチェックインの受付時間を拡大し、オートチェックイン機能を12月17日から導入する。現在は、出発予定時刻の90分前から35分前までアプリチェックインを受け付けている。同日からは同120分前から30分前までに拡大する。対象は国内線全路線。さらに、出発48時間前から150分前までにアプリ上で事前設定することで、出発予定時刻の120分前に自動でチェックインが完了するオートチェックイン機能も提供