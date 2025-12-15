12月14日に柿谷曜一朗氏の引退試合が、セレッソ大阪のヨドコウ桜スタジアムで開催された。OSAKA PINK（柿谷の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれ、大阪ダービーとして対戦。柿谷氏が劇的な決勝点を含む、２ゴールを奪う千両役者ぶりを見せ、PINKが４−３で白熱のシーソーゲームを制した。一方、BLUE側では監督も務めた本田圭佑が、「真剣勝負をしたい」という主役の要望に応え、強