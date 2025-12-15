占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）主人公ムーブで、向かい風をやり過ごす。ブレイクタイム。ずっと最前線で頑張ってきたあなたですが、「これ、いつまで続くの？」「もう辞めてもいいかな？」という気持ちが強まってきそう。ふと冷静になって自分だけが大変なことにも気付いてしまうはず。おひつじ座