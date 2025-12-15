１２月１５日の北海道内は、根室付近にある急速に発達した低気圧の影響で大荒れの天気となっています。北見市の雪の状況はどうなっているでしょうか。北見駅前からいまの様子を伝えてもらいます。北見の午前１０時までの２４時間降雪量は４５センチとなっています。こちらはもともと歩道なんですけれども、雪が積もってしまっていて足を踏み入れると、膝まですっぽりと埋まってしまいます。歩道が埋まってしまっているので横断歩道