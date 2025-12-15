１２月１５日の北海道内は、根室付近にある急速に発達した低気圧の影響で大荒れの天気となっています。北海道帯広市の雪の状況はどうなっているでしょうか。帯広駅前からいまの様子を伝えてもらいます。帯広市は雪は止んだんですけれども、昨日の夕方から夜にかけてどっと雪が降りまして、午前１０時時点の積雪は５３センチとなっています。こちらにベンチがあったんですけれども、完全に雪で埋まってしまって見えなくなっています