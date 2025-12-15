占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。いて座に新月がかかり、理想と現実の差が明確になっていくでしょう。まだ、なりたい自分、憧れのライフスタイルには手が届かなくても、だいぶ近づいてきた実感が持てそう。あと少し、何を変えていけばいいのか、考えながらやっていくと毎日にハリが生まれます。突然のひらめき、ノスタルジーは、心を豊かにするカ