暴風雪の影響で、ＪＲや飛行機など交通機関に乱れが発生しています。新千歳空港では暴風雪などの影響で、１２月１５日午前１０時現在、東京や女満別、中標津を結ぶ便など出発便２８便、到着便２１便合わせて４９便の欠航が決まっています。また、ＪＲ北海道でも札幌と釧路を結ぶ特急おおぞらなどで全区間運休となるなど、午前１０時半現在、特急２１本を含むあわせて９０本が運休となり影響が出ています。