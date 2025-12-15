中日がメジャーで実績を誇る大砲と契約間近と報道され、ファンの期待も高まっている(C)Getty Images中日がメジャー通算164本塁打の実績を誇るミゲル・サノ内野手と1年130万ドル（約2億円）で契約合意間近だと、現地時間12月14日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のXで報じた。【写真】中日残留の柳裕也が投稿した細川成也との破顔2ショットを見るドミニカ共和国出身の32歳はツインズで前田健太（楽天）と