週明けの15日は、千島近海で低気圧が急発達し、北日本を中心に西高東低の冬型の気圧配置となっています。北日本と北陸では風が強まり、大荒れとなる所もありそうです。暴風や暴風雪、高波に警戒し、北海道では大雪による交通障害にも警戒してください。風に雪が混じると視界が急速に悪化し、非常に危険な状態となりますので、気象庁では、暴風時に雪が混じると暴風雪警報を発表し、暴風警報と区別しています。暴風雨警報はありませ