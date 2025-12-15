¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï£Á£Ä£È£Ä¡© ¡ÁÉ×¤Î¸«¤Æ¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¡Ê¤Ï¤Ê¤æ¤¤¡§Ãø¡¢»ÊÇÏÍý±Ñ»Ò¡ÊÀº¿À²Ê°å¡Ë¡§´Æ½¤/¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡ÁÉ×¤Î¸«¤Æ¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àADHDÅö»ö¼Ô¤Îº¤¤ê»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤¿¤À¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éADHD¥°¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ù¤ËÂ³¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÎÙ¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê¼ç¤ËºÊ