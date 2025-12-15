写真／PantherMedia/イメージマート（小林偉：放送作家・大学教授）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]増え続ける警察組織の設定細分化ドラマの主人公の職業というと、皆さんはどんな仕事を思い浮かべますか？医者？弁護士？以前、筆者が過去20年ほどの連続ドラマ主人公の職業を調べたところ、断トツに多かったのが、そう、警察官。何と全作品中の30％前後に達していました。非日常的な出来事が頻発し、犯人や事件の