元「アイドリング!!!」のメンバーでモデルの大川藍（32）が15日までに自身のインスタグラムを更新。スタイル抜群のニーハイブーツ＆デニムミニスカートコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「何億年ぶりのニーハイ」と題してつづり始めた。「厚底も可愛すぎる。ぎゃう」と記して、厚底ニーハイブーツにデニムミニスカートを合わせたコーディネートショットを投稿した。大川は2018年12月に一般男性との婚約を報告。レ