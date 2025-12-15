¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¿Ø¤Ë¤­¤Ä¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯²â¥ö´Ø¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë´±Î½¤ÎÆ¯¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µ·Ð»º¾Ê´±Î½¤ÎÄ«ÈæÆà°ìÏº»á¤¬²òÀâ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÇ®¿´¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÅúÊÛ¤ò»Ù¤¨¤ë´±Î½¤ÎÏ«Æ¯¤¬ÉÕ¿ï¤·¡¢¸áÁ°3»þ¤ËÊÙ¶¯²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤â´±Î½¤Î²á¹ó¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¹ñ²ñ¤ÎÅúÊÛºîÀ®¤Ï´±Î½