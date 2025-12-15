今季限りで阪神を戦力外となった佐藤蓮投手（２７）が社会人野球チームのマルハン北日本カンパニー硬式野球部「ギバーズ」に入団することが１５日、分かった。佐藤蓮は２０年度ドラフト３位で阪神に入団。２２年オフに育成契約となったが、昨年７月に支配下に復帰。同年９月３０日のＤｅＮＡ戦でプロ初登板を果たした。しかしその後は１軍での登板機会はなく、今季は７月に「右肘関節鏡下関節鼠摘出術」を受けたことを発表し、