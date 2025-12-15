ふるさと納税の返礼品には、地域の特産品だけでなく、旅行やアクティビティといった体験型サービスも数多く用意されています。 なかには「熱気球搭乗体験」のような非日常を味わえる返礼品もあり、今回のケースのようにその寄付金額が50万円と聞くと、「そんなに寄付できるのは年収1000万円以上の人なのでは」と感じる人もいるかもしれません。 実際のところ、ふるさと納税で高額な寄付をしても税金面で大き