ドジャースの大谷翔平投手（３１）は投打二刀流が完全復活する２０２６年に打者でどんな成績を残すのか。ターゲットは史上３人目の３年連続５０本塁打だろう。２年連続でさえも大谷とヤンキースのジャッジを含めて７人だが、３年連続は４年連続のマグワイア（カージナルス＝１９９６〜９９年）とソーサ（カブス＝９８〜２００１年）の２人だけ。３度目の５０発もベーブ・ルース（ヤンキース）、マグワイア、ソーサ、ジャッジ、ロ