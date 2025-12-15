⒞囲碁・将棋チャンネル 第75期王座戦五番勝負は挑戦者の伊藤匠叡王が藤井聡太王座を3勝2敗で破り、二冠目を奪取した。タイトル防衛からの二冠奪取は、いよいよ超一流棋士の仲間入りである。今回は二冠にまつわる記録を見ていこう。タイトルを取れる棋士はほんの一握りだが、複数冠を同時に保持するとなるとさらに難易度が上がる。現役棋士は2025年10月1日時点で174人いるが、タイトルを獲得した棋士は29人。そして二冠