寿司チェーンのかっぱ寿司は、2025年12月22日から26日の平日限定で、『かっぱの挑戦 歳末感謝祭』ファイナルを開催する。期間中は「玉ねぎと油揚げの味噌汁」「京わらび餅」「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」を各90円(税込)で提供する。〈『かっぱの挑戦 歳末感謝祭』ファイナル概要〉実施期間:12月22日(月)〜12月26日(金)予定 ※平日のみ実施店舗:かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)対象商品:◆『玉ねぎと油揚げの味噌汁