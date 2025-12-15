EXOが1月19日に新アルバムをリリースし、2026年を力強くスタートさせる。【写真】スホ、東方神起メンバーと2SHOT来たる1月19日にアルバムおよび音源がリリースされるEXOの8thフルアルバム『REVERXE』には、全9曲が収録される。12月15日には、EXOの公式SNSアカウントを通じて新たなロゴイメージが公開された。今回の新作は、同日正午より各種オンライン・オフラインの音楽ショップで予約販売が開始される。（写真提供＝SMエンターテ