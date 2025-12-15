梅の花グループは12月12日、「湯葉と豆腐の店 梅の花」が手がけるテイクアウト専門店「梅の花テイクアウトショップ」で販売する、2026年の福袋について発表した。「梅の花福袋」として、人気の冷凍食品「豆腐しゅうまい」と「かにしゅうまい」を中心に、惣菜をセットした全2種を展開。2026年1月1日から「梅の花テイクアウトショップ」全店にて、数量限定で販売する(一部店舗を除く)。〈「梅の花福袋」概要〉2種の福袋にはいずれも