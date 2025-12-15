100円寿司チェーン「はま寿司」は、12月16日から期間限定商品を全国の店舗で販売する。ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。◆「たいら貝」110円程よい歯ごたえと旨みが楽しめる「たいら貝」の握り。◆「黄金カレイフライ(タルタルソース)」176円ふわっと柔らかな身で上品な味わいの「黄金(こがね)カレイ」をサクサクのフライに仕立てた。◆「きんき」319円至福の一貫シリーズ。脂のりが良く上品な甘みの高級魚「きんき」