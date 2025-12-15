すでにいい雰囲気になりつつあり、こちらに好感を抱いてくれていそうなのに、デートの誘いにはなかなか応じてくれない…。そんな女性の不思議な態度に戸惑った経験のある人は少なくないでしょう。明らかに好感触なのにすんなり誘いにOKをくれない女性の真意とは、いったい何なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「脈ありっぽい女性が『一度目の誘い』でOKしない理由」をご紹介します。