◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）京王杯２歳Ｓを圧勝し、勢いに乗るダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が活気十分に調整されている。先月下旬に帰厩後は坂路で３本出し、１週前はＣＷコースでしっかりと併せ馬。古馬相手に追走し、６ハロン８１秒０―１１秒５で大きく先着した。「いい状態で（放牧から）戻って