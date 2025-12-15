阪神・坂本誠志郎捕手が１５日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１億円の現状維持でサインした。昨年オフに国内ＦＡ権を行使せず、球団と年俸１億円プラス出来高の４年契約を結んでいる。（金額は推定）今季は自己最多の１１７試合に出場して打率２割４分７厘、出塁率３割５分７厘、２本塁打、２７打点。ベストナインとゴールデン・グラブ賞にも輝き、攻守でリーグ優勝に貢献した。ただ、ソフトバ