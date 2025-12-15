この先は、暖かい空気が流れ込みやすくなります。21日頃は全国的に天気が崩れますが、降るものは北海道でも雨の所が多くなるでしょう。路面状況の悪化など、注意が必要です。16日(火)〜22日(月)高温傾向21日頃は全国的に本降りの雨低気圧と高気圧が交互に通過するでしょう。低気圧が日本の北を通ることが多く、南から暖かい空気が入りやすい状況になります。このため、全国的に高温傾向で、ピークは21日から22日頃。広範囲で11