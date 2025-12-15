元筋肉アイドル、元プロレスラーのタレント・才木玲佳が、第１子妊娠を報告した。才木は「【ご報告】この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」と伝え、ふっくらしたおなかに手を添える姿をアップ。「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごし