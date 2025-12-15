介護業界では、ある施設での「常識」が、別の施設では「非常識」とされることは珍しくありません。そんな状況に、戸惑う人も多いのではないでしょうか。 医療機器メーカーから転職後、さまざまな介護現場を見てきた高橋さんは、「たった一つの正解はない」と語ります。では、判断に迷ったとき、何を基準にケアをしているのか。話を伺いました。 なぜ医療機器開発者が介護業界に？