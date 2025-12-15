あなたは読めますか？突然ですが、「麗か」という漢字読めますか？この漢字は、主に美しい風景や晴れやかな様子を表す際に使われますが、訓読みの読み方は意外と知られていないかもしれません。気になる正解は……「うららか」でした！「麗か」という言葉は、「太陽の光が穏やかに差し込み、明るく晴れやかなさま」や「気分が晴れ晴れとして心地よいさま」を意味します。特に春ののどかな天候を表現する際によく用いられます。例え