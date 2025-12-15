あなたは読めますか？突然ですが、「恰も」という漢字読めますか？日常会話ではあまり使われませんが、文章や文学作品ではよく登場する表現です。気になる正解は……「あたかも」でした！「まるで。ちょうど。さながら」という意味で、ある状態や状況を強く例える時に使う副詞です。例えば、「恰も夢を見ているかのような出来事」「その姿は恰も英雄のようだった」のように使用されます。「恰」の字には、「ちょうど良い」「そっく