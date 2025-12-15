北大湖スキーリゾート（吉林省吉林市）のスキー用品店で、中国企業が独自開発したスノーボードを紹介する従業員。（２０２４年１１月１５日撮影、吉林＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社長春12月15日】中国ではここ数年、人々のウィンタースポーツ熱の高まりを受け、雪資源の開発・利用に伴う経済活動「氷雪経済」がかつてない発展の機会を迎えている。氷雪産業は日増しに体系が整い、製品供給能力も継続的に強化され、市場競争力や