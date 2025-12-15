来年3月に甲子園球場で開幕するセンバツ高校野球大会の21世紀枠の最終候補9校が12日に発表され、東海地区の候補校に、秋の三重県大会でベスト4に進出した県立四日市高校が選ばれました。四日市高校は三重県内屈指の進学校として知られていて、秋の高校野球三重県大会では、いなべ総合や宇治山田商業など甲子園の出場経験がある高校を相次いで破りました。その後、3位決定戦に敗れ、65年ぶりの秋の東海大会出場は逃しましたが、県大