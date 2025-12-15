鈴鹿サーキットのレーシングコースを駆け抜ける「鈴鹿シティマラソン」が14日、三重県鈴鹿市で開かれ、県内外から集まったランナーたちが汗を流しました。・今年で28回目を迎えた「鈴鹿シティマラソン」には県内外から約6100人がエントリー。鈴鹿サーキットの1周約5.8キロのレーシングコースを1.5キロから10キロまでの種目に分かれて走りました。車いすのランナーが参加する1.5キロのバリアフリーの部ではランナーの家族や地元の高